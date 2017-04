Aldi, le petit Indonésien qui fumait des cigarettes à deux ans, s'est débarrassé de son addiction

Ses images avaient frappé le monde, et provoqué une polémique en Indonésie. En 2010, les médias découvraient Aldi Rizal, un jeune Indonésien de deux ans, filmé fumant des cigarettes : jusqu'à 40 par jour, s'avançait même The Sun, le tabloïd anglais qui avait mis en lumière son histoire. Sept ans plus tard, des journalistes ont retrouvé le jeune garçon. Et ce dernier aurait arrêté la cigarette depuis longtemps, explique le Daily Mail, qui publie des photos de l'enfant, transformé.





En 2013, déjà, le jeune Aldi avait arrêté la cigarette, après une cure de désintoxication, expliquait le magazine de France 2 "Complément d'enquête", qui l'avait retrouvé. Mais selon The Sun, il s'était mis à consommer énormément de nourriture et avait pris du poids. A cinq ans, il pesait 24 kilos.



Mais selon le Daily Mail, Aldi Rizal aurait depuis adopté un régime strict fait de fruits et légumes. Il a perdu du poids, comme le montrent les photos, et "excelle à l'école".