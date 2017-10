Alerte: 11 cas de dengue signalés à Louga

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce l’apparition dans la commune de Louga (nord), de 11 nouveaux cas de dengue, une maladie virale transmise par un moustique, indique un communiqué reçu à l’APS.



Ce sont les investigations menées qui ont permis de confirmer ces 11 nouveaux cas sur 61 prélèvements testés à la date du 26 octobre.



"Suite à la notification de neuf cas de dengue par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) dans la commune de Louga, le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a aussitôt dépêché une équipe d’investigation épidémiologique coordonnée par le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), chargé d’appuyer la région médicale", précise le communiqué.



Selon le communiqué, "les investigations ont permis de confirmer 11 nouveaux cas sur 61 prélèvements testés à la date du 26 octobre, l’absence de cas grave et de décès. Tous les patients positifs vus à domicile, se portent bien et ont repris leur activité courante".



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale confirme également l’"existence de conditions écologiques particulièrement propices à la prolifération du vecteur".



Il annonce par ailleurs, que "les mesures suivantes ont déjà été prises et exécutées", citant le suivi des personnes touchées, le démarrage de la lutte anti-vectorielle dans la commune de Louga. Il signale la poursuite de l’investigation dans toute la région de Louga et la sensibilisation des populations sur les mesures anti-larvaires



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale compte sur la collaboration active des communautés et les exhorte à garder leur calme. "La situation dans la région étant sous contrôle. Les populations seront tenues informées régulièrement de l’évolution de la maladie", tient-il à rassurer dans le communiqué.