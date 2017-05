Alerte: Coumba Bâ, 20 ans, portée disparue

Coumba Bâ, cette jeune fille sur la photo a disparu au quartier Mbour 3 de Thiès. Depuis le jeudi 27 avril 2017, sa famille poursuit les recherches dans l’espoir de la retrouver. Âgée de 20 ans et élève en classe de Seconde aux cours privés ‘Les leaders’, la jeune fille est décrite par sa mère, Awa Dème, comme une fille ‘’gentille, sérieuse et battante’’, qui ne fréquente personne.



‘’A part sa famille, elle n’a pas d’amies. C’est moi qui suis son amie. Elle sort rarement de la maison. Elle est une fois partie à Dakar. D’ailleurs, elle n’a pas de téléphone portable. C’est une fille qui pratique très bien l’Islam. Le jour de sa disparition, une de ses camarades a dit qu’elle l’avait vue. Nous avions été voir sa camarade, mais jusque-là, rien du tout’’, ajoute Mme Bâ qui, pour l’instant, s’en remet à Dieu.



La dame envisage aussi que sa fille soit entre les mains de ravisseurs. Elle les exhorte à ne pas lui faire de mal. ‘’Je suis prête à tout faire pour retrouver ma fille. Je donnerais à ces derniers tout ce que j’ai de plus cher au monde pour retrouver Coumba ‘’bou ndaw’’. Je ne veux pas qu’il lui arrive quoi que ce soit’’, lance-t-elle avec déchirement.



Selon la maman, depuis la disparition de sa fille, toute la famille est en état de choc. Un jour, raconte-t-elle, ‘’j’ai envoyé ma fille à la boutique vers 19h et un garçon la suivait de près’’. D’où son interrogation : ‘’Est-ce que quelqu’un ne l’a pas envoyé pour lui faire du mal ?’’ En tout cas, Mme Dème dit ne ‘’rien comprendre’’ de cette affaire. ‘’J’ai vraiment besoin de ma fille’’, assène-t-elle dans un sursaut de révolte.



