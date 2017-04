Alerte: La famine guette le département de Bignona

La situation d'insécurité alimentaire qui sévit dans le monde rural n'a pas épargné le département de Bignona. Dans les villages du "Fogny" et du "Blouf", la situation est alarmante, pour ne pas dire critique. Selon les témoignages recueillis par la Rfm, les ménages n'arrivent plus à s'assurer un plat quotidiennement. "Cette année, la situation est très difficile, nous éprouvons d'énorme difficultés pour pouvoir nourrir nos familles", alertent Soutoukoung Diedhiou de (Diegoune) , Lang Mané (Kabiline) et Cheikh Tidiane Goudaiby (Kagnarou).



Ces derniers expliquent la situation par les faibles récoles enregistrées lors de hivernage écoulé. "Les récoltés ont été très mauvaises et nous ne savons pas comment nous allons nourrir nos famille jusqu'au mois de janvier prochain", ajoute l'un d'eux. Ces informations sont attestées par le maire de Sindia, Yankoba Sagna, lequel a d'ailleurs lancé un appel, un cri de détresse au gouvernement, au Haut commissariat à la sécuritaire alimentaire de l'Onu et les Ong à venir en aide à sa population. Il y a moins d'une semaine, le coordonnateur du Secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, Mody Diop a révélé que "800 000 personnes sont déjà, en proie à la faim au Sénégal". Et la situation, qui concerne plusieurs localités du Sénégal, dont la plus menacée est Bambey, risque, malheureusement, d’aller de mal en pis.