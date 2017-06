Alerte!!! Le risque d’une collision entre la terre et un astéroïde est de plus en plus élevé. Explication !

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|





De quoi donner froid dans le dos ! Mardi 6 juin, dans la revue Astronomy & Astrophysics, des astronomes de l’Académie tchèque des sciences ont publié les résultats d’une étude à propos du risque grandissant pour la terre d’être touchée par un astéroïde.



Cet astéroïde a récemment été découvert. Dans une étude à paraitre dans la revue Astronomy & Astrophysics, cette équipe explique en effet que le risque d’impact entre un astéroïde et la Terre augmenterait significativement certaines années à cause d’un essaim météoritique connu sous le nom de Taurides. C’est une branche des étoiles filantes d’un essaim météorique apparaissant régulièrement dans le ciel et ayant des objets qui se déplacent ensemble autour du soleil. L’information a été révélée par l’Académie tchèque des sciences. D’après une étude récemment menée par des astronomes de cette académie, le risque de collision entre la terre et un astéroïde est élevé.De quoi donner froid dans le dos ! Mardi 6 juin, dans la revue Astronomy & Astrophysics, des astronomes de l’Académie tchèque des sciences ont publié les résultats d’une étude à propos du risque grandissant pour la terre d’être touchée par un astéroïde.Astronomy & Astrophysics, L’académie tchèque a précisé dans un communiqué de presse que «Pendant cette période, la probabilité d’une collision avec un objet de taille d’environ une douzaine de mètres de diamètre est manifestement plus élevée ».

« La branche comprend un nombre d’astéroïdes non détectés, d’une dizaine de mètres de diamètre ou plus grands », poursuit l’Académie, « D’où le risque d’une collision avec un astéroïde qui augmente manifestement quand la terre rencontre cet essaim de matière interplanétaire, toutes les quelques années ».



Les scientifiques expliquent que les astéroïdes sont très fragiles, mais qu’ils seraient en effet suffisamment grands pour pénétrer dans l’atmosphère et causer des dégâts « à une échelle régionale voire continentale ». En vérité, ce n’est pas la première fois que les dangers des Taurides sont évoqués. Une théorie suggère en effet, qu’un corps de cet essaim pourrait être à l’origine de l’événement de la Toungouska survenu en juin 1908 en Sibérie.

L’étude recommande vivement de poursuivre des recherches approfondies pour mieux décrire cette source réelle d’objets potentiellement dangereux, suffisamment importants pour causer un désastre local ou même continental.



afrk.mag







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook