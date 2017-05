Alerte: Le virus Ebola refait surface en RDC Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) viennent d’annoncer qu’une nouvelle épidémie du virus Ebola a fait son apparition dans une région reculée du pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|

Selon les premières informations, 9 cas suspects ont été identifiés et 3 personnes en sont déjà mortes. L’OMS a été saisie afin de soutenir le pays qui prépare déjà la riposte.



Une nouvelle épidémie du virus Ebola vient d'être déclarée par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé avoir été saisie par les autorités sanitaires du pays sur la réapparition du virus dans la région du Bas-Uelé, une province du nord pays située en pleine zone tropicale.



L'épidémie a été par la suite confirmée par le Laboratoire national de santé publique de la RDC qui est situé à Kinshasa la capitale.



L'épidémie a déjà fait 3 morts et 9 cas suspects ont été enregistrés depuis le 22 avril dernier notamment dans la zone de Likati, situé dans la même province qui est à quelques kilomètres de la République centrafricaine.



Les autorités ont sollicité l'appui de l'OMS ainsi que les ONG sanitaires afin de contenir la maladie et surtout préparer la riposte.



En Aout 2014, le pays a déjà connu un début d'épidémie qui a fait officiellement une cinquantaine de morts alors que durant la même période, près le virus faisait des ravages en Afrique de l'Ouest avec des milliers de morts au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone.



afrique.latribune.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook