Alerte: Les transporteurs routiers en grève ce 15 octobre

Parmi celles-ci, figurent la « non application de l’âge limite à 30 ans au minimum pour les poids lourds mais également, pour les transports en commun, la non application du permis à points et les tracasseries routières.



Le Secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal Gora Khouma révèle qu’un préavis de grève a déjà été déposé depuis le 2 octobre 2017, sur la table du ministre des Infrastructures et des Transports à la demande des camionneurs.



Au nom de ses camarades, il appelle à la collaboration de tous les acteurs du secteur. Parce que sur les 9 points, trois sont ransversaux et concernent « tout le monde ».



La rédaction de leral.net