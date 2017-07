Alerte: Mankoo Taxawu Senegaal accuse le sous-préfet du Plateau, d’installation de bureaux fictifs

Le plénipotentiaire de Mankoo Taxawu Senegaal de l’arrondissement de Dakar Plateau est très remonté contre le sous-préfet qu’il accuse d’avoir créé trois commissions fictives de distribution de cartes d’électeur dans la commune de Médina. Selon Abdoulaye Martin Samb, le sous-préfet lui a fait parvenir 10 arrêtés de création de commission alors qu’en réalité, il n’en existe que sept.



A l’en croire, l’école Mactar Diop n’existe plus ainsi que deux autres. Il dit avoir appelé le président de ladite commission, mais ce dernier a refusé de lui indiquer le Centre, avant de lui demander de se rapprocher de la sous-préfecture. Sur place, l’adjoint du sous-préfet a reconnu les problèmes, mais lui a dit qu’il ne peut le rectifier, car cela ne relève pas de sa compétence.



Abdoulaye Martin Samb a saisi la Cena depuis quelques jours mais, sans réponse jusqu’à présent. Il se demande comment la Cena peut apposer son cachet sur les arrêtés sans vérifier l’existence de ces centres. L’adjoint au maire de la Medina se dit « scandalisé » par la distribution des cartes dans lesdits centres.



Dernièrement, des paquets de cartes d’électeurs sont retrouvés entre les mains de militants de la mouvance présidentielle à Matam, Mboro, Keur Madiabel, Gueule Tapée et Grand Yoff. Toutes choses qui font dire au plénipotentiaire de Mankoà Taxawu Senegaal qu’une fraude est en préparation pour confisquer la victoire de leur coalition.





Avec Nd. R. Thiane (stagiaire)