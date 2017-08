Alerte Sécurité Prévention (ASP), une application d’alerte géolocalisée pour les sénégalais ALERTE SÉCURITE PRÉVENTION (ASP) des populations est une application d’alerte géolocalisée, qui d’abord permet aux utilisateurs d’être averti en cas de danger, évènement majeur ou d’un caractère particulièrement exceptionnel et d’autre part, elle permet de faire intervenir les forces de l’ordre sur la zone du danger.





Mardi 15 Août 2017

Recevoir des alertes géolocalisées : Avant de pouvoir envoyer l'alerte, il est demandé à l'utilisateur d'accepter d'être géo localisé. Néanmoins, contrairement classiques utilisant la fonction de géolocalisation, aucune remontée d'information personnelle n'est opérée à partir du téléphone. L'application ASP utilise une technologie innovante et unique, fonctionnant exclusivement dans chaque terminal mobile sans remontée ou enregistrement des identités ; Recevoir des alertes d'autres zones : L'application permet de également de recevoir des notifications d'alertes concernant des lieux différents de sa géolocalisation. Il est possible d'enregistrer d'autres zones qui permettent aux utilisateurs d'être informés en cas d'alerte chez un proche par exemple ; http://bit.ly/asp_ios http://bit.ly/asp_android

