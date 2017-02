Alerte: Une "houle dangereuse" attendue mercredi sur la Grande Côte et Dakar

Une "houle dangereuse dépassant le seuil d’alerte de 2,5 mètres pourrait très probablement intéresser la Grande Côte (entre Dakar et Saint-Louis) et Dakar, à partir de mercredi, à 12 heures", annonce un bulletin de prévision reçu de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la métrologie (ANACIM), cité par l'Aps.



Le bulletin ne donne pas de précision sur la durée de ce phénomène marin.

