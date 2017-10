Alerte : Vers un blocage du Port de Dakar Alerte au Port ! Les commerçants, transporteurs et transitaires menacent de bloquer toute activité sur les lieux si les compagnies de transport maritime mettent en application l’augmentation de leurs tarifs décidée « unilatéralement et injustement ».

Tout est parti de la décision unilatérale des compagnies Grimaldi, Cma-Cgm et Mcs d’augmenter les facturations de containers. Et pour cause, elles estiment que leurs bateaux mettent trop de temps avant d’accoster, du fait de la forte congestion du port. Or, précise le journal « Les Echos » qui rapporte l’information, si les navires tardent à accoster, cela entraîne des coûts que les compagnies maritimes veulent faire supporter aux clients.



Pour Cma-Cgm, le surcoût envisagé est d’environ 200 Euros alors que pour Grimaldi il va tourner autour de 250 dollars.

Mais, cette volonté de faire payer plus aux clients afin de compenser les surcoûts dûs aux retards d’accostage, a très peu de chance de passer.



Les commerçants, transitaires refusent catégoriquement de payer un quelconque surplus. Pour eux, la congestion du port pose problème aux sociétés de transport maritime. Par conséquent, c’est aux responsables de cette situation de réparer les préjudices et non les clients.



Or, non seulement les commerçants et transitaires ne sont en rien responsables de la congestion du port et des retards d’accostage mais, ils en sont victimes avec des retards de la sortie et la livraison de leurs containers. Très remontés contre les transporteurs maritimes, les commerçants, les transitaires ont sonné la mobilisation. Ils ont décidé de ne rien payer de « plus ». Et si ces transporteurs s’entêtent à appliquer leur nouvelle tarification détaille le journal basé à la zone de Captage, ils vont tout bonnement bloquer le Port de Dakar.



Ils rappellent que ce n’est pas la première fois que ces sociétés de transport maritime essayent d’augmenter leurs tarifs.







