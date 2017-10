Alerte à une attaque terroriste à Dakar : Les Français taclent les Américains Les Américains sont-ils allés trop vite en besogne, en adressant un message d’alerte à leurs ressortissants au Sénégal ? C’est ce que croient savoir les services français et sénégalais, qui estiment que l’information qui est venue de Guinée Conakry, n’est pas du tout crédible.

Samedi 21 Octobre 2017

Comme pour tacler les Américains sans les nommer, écrit le journal « Libération », le Consulat de France au Sénégal a adressé hier, à ses ressortissants un message dans lequel il estécrit textuellement : « Sécurité : seules les messages émanant de l’ambassade de France à Dakar sont à prendre en considération ».



En tous cas, pour cette fois-ci, Américains et Français ne parlent pas le même langage. Le plus important est que cette menace supposée ne se réalise pas.







