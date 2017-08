Alerte : le véhicule 4x4 refait surface dans le Saloum

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|



Les habitants du Saloum sont avertis. Le véhicule 4x4 dont les occupants sillonnaient la région pour commettre des forfaits, est de retour. Koungheul a été la dernière partie où ils se sont illustrés, en s’attaquant à une boutique et à son gardien, du reste très courageux, qui a réussi à faire foirer l’opération.



Serigne Fall, gardien du magasin, explique que tout s’est passé nuitamment mardi quand ces malfaiteurs, armés de coupe-coupe, ont attaqué l’établissementnt dont il avait en charge la sécurité.

«C’est au moment où il pleuvait que des voleurs armés de coupe-coupe à bord d’un véhicule 4x4 ont voulu cambrioler un magasin ; mais heureusement que j’étais dans les parages. Je suis tombé nez à nez avec eux. Un d’eux était en train de creuser pour défoncer la porte du magasin.



Il s’en est suivi une bataille sans fin entre lui et moi. Il m’a donné beaucoup de coups de machettes mais il n’est pas parvenu à me percer la peau. Alors que moi, je l’ai réussi en répliquant avec des coups de couteau ; je l’ai blessé à l’épaule, sur la tête et sur le cou avant que 4 autres personnes ne viennent le soutenir, en se battant contre moi.



Ils l’ont finalement mis dans leur véhicule avant de disparaitre avec lui dans la nature. II était pratiquement 23 h », a détaillé mercredi sur Walf fm (privée), Serigne Fall.

A travers sa sortie, il donne une alerte à tout le monde. Le véhicule 4x4 continue son bonhomme de chemin, pour faire mal aux Saloum-saloum.







La rédaction Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook