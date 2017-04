Alerte météo: Un vent assez fort annoncé sur la Petite Côte et la Casamance

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce dans un bulletin parvenu à l’APS "un vent (…) assez fort", concernant la Petite Côte (ouest) et la Casamance (sud), entre samedi, à 18h, et dimanche, à 6h.



La vitesse du vent peut dépasser 40 kilomètres par heure.



"Une vigilance absolue s’impose" face à ce phénomène météorologique, avertit l’ANACIM, ajoutant que "des phénomènes dangereux, d’intensité exceptionnelle sont prévus" durant la même période, entre samedi soir et dimanche matin.

