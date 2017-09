Alerte météo : Un "vent assez fort" attendu au large de Saint-Louis, Lompoul et Fasse Boye à partir de ce jeudi à 18h

Un "vent assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h" est attendu au large de Saint-Louis, Lompoul et Fasse Boye à partir de ce jeudi à 18h, a appris l’APS.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui a émis cet avis dans un bulletin météorologique spécial (BMS), précise que cette situation devrait perdurer jusqu’à vendredi à 20 heures.

