Alerte pirate – Dakarposte, victime d’une attaque, n’est plus visible sur la toile depuis jeudi Depuis la soirée de du jeudi 13 avril 2017, les lecteurs de dakarposte -à l'exception de ceux des USA, ASIE et autres pays d'Afrique- ne parviennent plus à se connecter sur leur site préféré. Dakarposte qui est le site des exclusivités par excellence, est victime d’une piraterie, selon les techniciens qui s’affairent pour le rendre de nouveau visible sur la toile.



Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

La Direction de dakarposte soupçonne une main derrière cette tentative de museler un site qui livre des informations parfois gênantes, pour certaines personnalités haut placées. Qui parmi ces personnalités est derrière cette attaque perfide ? Qui veut bâillonner cet organe de presse qui commence à tisser sa toile sur la… toile ? Mystère et boule de gomme.



Mais le ou les auteurs de cette action puérile, stupide et vouée à l’échec, doivent se le tenir pour dit : Rien ni personne ne parviendra à arrêter la marche vers le succès de dakarposte, car toute l’équipe est soudée derrière la Direction afin de relever les défis et contourner les obstacles qui se dressent sur son chemin.



Dakarposte est un site indépendant à équidistance des chapelles politiques et, si cela ne plaît pas à certaines pontes du régime qui ne tolèrent pas la contradiction c’est tant pis pour eux. Car il poursuivra son chemin contre vents et marées et survivra à tous les coups bas, d’où qu’ils puissent provenir.



La Direction de dakarposte en profite pour présenter ses excuses à tous ses lecteurs tout en les remerciant de leur confiance et de leur fidélité.



Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations

Dirpub dakarposte.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook