Alerte rouge: 800 000 Sénégalais en proie à la famine !

Jeudi 6 Avril 2017

iGFM – (Dakar) L’alerte sonne formelle : près d’un million de citoyens sont menacés de famine. D’après la Rfm, ce sont 800 000 personnes sont déjà en proie à la faim. Et la situation, qui concerne plusieurs localités du Sénégal dont la plus menacée est Bambey, risque, malheureusement, d’aller de mal en pis.

Plusieurs analyses expliquent cette situation, d’après la structure qui a ainsi tiré la sonnette d’alarme, dans un contexte où environ 1 million de personnes ont faim.

Prenant exemple sur le cas de Bambey, qui risque gros, le plus en tout cas, Mody Diop, cité par la Rfm, invoque la consommation alimentaire qui se dégrade, au fur et à mesure, les transferts d’argent qui ont drastiquement diminué…entre autres. L’annonce a été faite, ce mercredi, au détour d’un Séminaire de Renforcement sur le Pastoralisme.

Igfm



