Alerte sanitaire : La dengue se propage au Sénégal, 60 cas à Dakar…

La dengue de type 3 est train de se propager au Sénégal. Après Louga où 22 cas ont été confirmés vendredi dernier, c’est au tour de la capitale Dakar de dénombrer à son tour une soixantaine de cas. Cette information a été livrée par le Professeur Bernard Marcel Diop, spécialiste des maladies infectieuses selon le journal EnQuête.



"La dengue, aussi appelée « grippe tropicale », est une maladie virale transmise à l’homme par des moustiques du genre Aedes. Les personnes qui contractent le virus une deuxième fois présentent un risque significativement accru de développer un trouble grave.



Les symptômes sont une forte fièvre, des rougeurs et des douleurs musculaires et articulaires. Les cas graves peuvent être caractérisés par de sévères hémorragies avec choc septique, potentiellement mortelles. Il n’y a pas de médicament contre le virus, ni de vaccin pour le moment", selon le Professeur Diop. Il conseille les malades la prise d’aspirine et d’anti-inflammatoire qui exposerait le malade à des accidents hémorragique.



Pour éviter la propagation de la maladie, les populations sont invitées à se débarasser de tous les points d’eau susceptible de favoriser l’éclosion des gîtes larvaires, de dormir sous une moustiquaire, de se promener dans les rues de Dakar avec des chemises manche longues, à défaut, d’enduire leurs bras de produits répulsifs.