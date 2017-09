Alerte sur la filière mangue : les acteurs sur le pied de guerre Conscients de la baisse à venir de la production de mangues à cause de la mouche, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Thiès, aux côtés de l’Agence nationale du Conseil agricole et rural (ANCAR), pour trouver une solution.

Le Sénégal est un pays qui joue un rôle important dans l’approvisionnement du marché européen en mangues. Les exportations sont passées de 280 tonnes en 1998, à plus de 16 700 tonnes en 2015 vers l’Union européenne.



Mais, depuis quelques temps, des pertes dues aux mouches blanches sont notées. C’est dans ce cadre qu’une plateforme est mise sur pied, par les acteurs de la zone des Niayes et de la Casamance pour préserver les vergers.



« Plus de 80% nous viennent de la zone des Niayes des productions exportées : les producteurs et les exportateurs ont été unanimes qu’il faut aller vers la modernisation des vergers ; il y a tout ce qu’on appelle maladie et ravageurs.



Quand il ne pleut pas beaucoup, l’année suivante, il y a des problèmes de production de mangues parce que les vergers ne sont pas irrigués, ne sont pas fertilisés. S’il n’y a pas de produits, il n’y a pas de commercialisation, encore moins de transformation. Et si on n’y prend garde, d’ici quelques années, tous les vergers deviendront du bois », a expliqué, sur Rfm, Mme Bineta Guèye Dièye, Directrice régionale de l’Ancar, zone des Niaye.



Il faut dire que la plus grande production de mangues vient de Pout, de Diender…







