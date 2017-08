Alexandre Ngom gagne à 95% dans son centre de vote à Khalambasse Les résultats provisoires commencent à tomber dans les différentes localités du Sénégal notamment dans le département de Kaolack. A Thiomby, la coalition Bby caracole en tête avec un score de 82% à Thiomby/commune et 94,8% à Khalambasse.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 16:39

Le maire de Thiomby est en train de savourer sa victoire après la publication des résultats provisoires issus des différents bureaux de vote de sa commune. Joint au téléphone, Alexandre Ngom puisque c’est de lui qu’il s’agit, est revenu sur ces résultats.



« Globalement, pour la commune de Thiomby, nous avons 4 060 votants, 28 bulletins nuls, donc 4 032 valablement exprimés. Et la coalition Benno Bokk Yakaar a eu 3 302 voix soit 82%. Je rappelle que dans mon centre de vote, c’est-à-dire à Khalambasse, Bby a obtenu 94,8% à savoir ; 751 votants, 2 nuls, 749 valablement exprimés.



Ainsi Bby a obtenu 710 voix soit 94,8%». Interrogé sur les stratégies qui ont conduit à cette victoire, le directeur de l’urbanisme et de l’architecture, a déclaré que c’est grâce aux réalisations du chef de l’Etat.



« Vous savez, le président de la République a fait de bonnes choses pour l’ensemble du pays. Il y a eu des actions particulières pour le monde rural dont la Couverture maladie universelle, les bourses familiales, la carte d’égalité des chances, le Plan d’Urgence de Développement Communautaire (Pudc), etc.



De notre côté, nous avons mené une campagne de proximité comme nous l’a demandé le Président. Nous avons sillonné les 26 villages et tous les hameaux de la commune, c’est 16 mille hectares et nous avons échangé avec la population pour réexpliquer davantage les enjeux de cette élection. C’est d’ailleurs, ce qui nous a permis de gagner ces élections ».



Le maire a remercié toute la population de Thiomby qui, selon lui, a réaffirmé son attachement à la coalition Benno Bokk Yakaar et au Président Macky Sall.

