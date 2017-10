Algérie: Le sélectionneur Alcarez viré De nombreuses publications locales indiquent que l'Espagnol Lucas Alcaraz n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. Une décision prise ce mercredi à l'unanimité, par le Bureau fédéral de la FAF (Fédération algérienne de football). Aucune confirmation pour l'heure.

Néanmoins, le moins qu’on puisse dire est que les heures du technicien espagnol étaient comptées depuis la défaite des "Fennecs", le week-end écoulé contre le Cameroun lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018, synonyme d’élimination de la course au Mondial Russie 2018.



Arrivé après l’échec de la CAN 2017, en remplacement du Belge Georges Leeskens, Alcaraz totalise un bilan d’une victoire (contre le Togo en éliminatoires de la CAN 2019) en 4 matchs officiels.



Pendant qu’il est annoncé limogé, l’intéressé s’affichait sur une photo d’un regroupement avec l’équipe locale sur son compte Twitter.





Source : Africatopsports

