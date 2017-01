Alhamdullialh Rabilalaamina, Merci le Sénégal (Par Fatou Jaw Manneh)

Alhamdullialh Rabilalaamina

Merci le Sénégal



Je n’ai pas les mots pour vous exprimer l’enthousiasme, la reconnaissance, la gratitude de la Gambie au Sénégal.



Merci au président Macky Sall, à la presse sénégalaise, radios, télévisions, quotidiens et presse en ligne, à tous les journalistes, Merci ! Je vous aime tous.



A Alioune Tine, à Me Assane Dioma Ndiaye, à Cheikh Tidiane Gadio, à Dame Dieng, à tous les activistes des Droits de l’Homme et aux intellectuels panafricains au Sénégal, Merci!



Pendant 22 ans, le Sénégal a accueilli toutes les personnes réfugiées opprimées et sans défense de la Gambie qui se sont présentées à ses portes sans préavis. Les Sénégalais ont toujours reçu les Gambiens à bras ouverts. De Ouakam aux HLM, dans tout le pays, nous vous disons Merci. Nous sommes reconnaissants pour la gentillesse, l’hospitalité et la Téranga sénégalaises dont les Gambiens ont joui durant toutes ces années difficiles. Merci!



Le Sénégal a toujours défendu la Gambie sœur et le monde entier. Le Sénégal a toujours prouvé au monde entier qu’il est un pays leader, à travers sa voix de la démocratie, du progrès, de la courtoisie et de l’humilité. Vous faites notre fierté!



Le Sénégal s’est mobilisé pour aider les Gambiens impuissants à chasser pacifiquement un dictateur et un tyran hors de nos frontières. Le Leadership Exemplaire du Sénégal en période de crise est unique au monde. Sachez que toute l’Afrique est fière du Sénégal. Au nom de Dieu et de tous les grands chefs religieux du Sénégal, de Touba à Tivaouane, en passant par Kaolack, tous, la Gambie, par ma voix, vous dit Merci!



Merci le Sénégal, que Dieu vous bénisse

Vive la Gambie

Vive la Sénégambie