Alimiha Seiti qui dit être la personne la plus âgée du monde, fête ses 131 ans: PHOTOS

Alimiha Seiti, une femme vivant en Chine, affirme être la personne la plus âgée du monde. Elle a célébré dimanche, son 131e anniversaire avec une partie de ses 56 descendants présents.



China News Service rapporte que Alimiha Seiti est née le 15 juin 1886.



Alimiha, qui vit dans le comté de Shule, à Kashgar, situé dans la région autonome ouïghour occidentale du Xinjiang en Chine, affirme qu’elle aime parler aux gens et chante souvent quand elle est de bonne humeur.







La vielle femme ajoute qu’elle adore avoir des visiteurs et qu’il y ait quelqu’un qui passera la voir dans ses derniers jours.



Le médecin local, Abdul Rusuli, l’aurait auscultée le jour de son anniversaire. Il a constaté une tension artérielle, et des taux de sucre dans le sang tous deux normaux.



La personne la plus âgée de Chine

Il n’a pas été signalé comment Alimiha a célébré son anniversaire mais une partie de sa famille était là.

La Société de Gérontologie de Chine a nommé Alimiha comme la personne la plus âgée du pays, dans un rapport de 2013. Flag World Records basée à Londres et reconnaît sa prétention d’être la personne la plus âgée du monde.







Mais Guinness World Records, avec une norme de preuve d’âge différente, classe Jeanne Calment comme la personne la plus âgée du monde.



Jeanne Calment de nationalité française est née en 1875 et est décédée en 1997, après avoir vécu 122 ans et 164 jours.



afrk.mag