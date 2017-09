Aliou Badara Goudiaby, orphelin du bateau le "Joola", crie son ras-le-bol

Rédigé par la rédaction le 20 Septembre 2017 à 23:17

15 ans après le naufrage du « Joola », les familles des victimes galopent toujours derrière le gouvernement pour leurs indemnisations ou prise en charge.



En effet, le Comité d’initiative pour l’érection d’un mémorial musée « LE JOOLA », a fait face à la presse aujourd’hui, à la place du Souvenir, pour dénoncer l’abandon et le manque de considération de l’Etat vis-à-vis des victimes.



Une occasion de faire le point sur l’ensemble des dossiers liés au naufrage et dérouler son programme du 26 septembre prochain, jour de la commémoration du naufrage du bateau le « Joola ».



Ledit comité exhorte aussi les Sénégalais à tirer les leçons du naufrage et à éviter la surcharge au niveau des transports en commun.