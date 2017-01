Aliou Cissé- Alioum Boukar, les retrouvailles

En plus de retrouver le Cameroun en quart de finale, ce soir, Aliou Cissé croisera aussi une vielle connaissance. Capitaine du Sénégal en 2002, le sélectionneur des " Lions" retrouvera Alioum Boukar, l'ancien portier camerounais lors de la Can 2002, devenu sélectionneur adjoint en charge des gardiens de but des "Lions Indomptables".



Les deux hommes ont respectivement changé de statut. Aujourdhui, le Sénégalais est sélectionneur des Lions de la Téranga. Il y a quinze ans, le Camerounais avait été décisif dans la nuit de Bamako, en arrêtant le dernier tir sénégalais lors de la séance des tirs aux buts (3-2), face à un certain ...Aliou Cissé.