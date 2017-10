Aliou Cissé - Coach des «Lions »: "Mes joueurs n’ont pas l’intention de regarder cette Coupe du monde à la télévision"

Le sélectionneur national des « Lions » dit s’attendre à un match fermé face aux "Requins bleus", ce samedi à Praia. Le Sénégal, 3e du groupe D, doit ravir la victoire pour s’assurer d’une suite favorable. Selon Aliou Cissé, tous les joueurs sont en pleine forme pour le match, d’aujourd’hui. Le sélectionneur dit souhaiter voir le Cap-Vert ouvrir le jeu, car ils jouent à domicile. « Nos adversaires n’ont pas le courage de faire le jeu face à nous. Donc je m’attends à voir une équipe du Cap-Vert recroquevillée dans son camp », a dit Aliou Cissé face à la presse cap-verdienne, hier.



Poursuivant son propos, il déclare : « C’est à nous de prendre nos responsabilité en trouvant les solutions pour gagner. Car c’est un match capital et j’ai confiance en mes joueurs. Une chose est sûre, mes joueurs n’ont pas l’intention de suivre le mondial à la télé et je pense que ce match est la clé qui peut nous amener en Russie ».



Me Augustin Senghor, le président de Fédération sénégalais de football est du même avis, que ce match contre le Cap-Vert sera difficile car ils sont toujours en course pour la qualification. Tout de même, il affirme que le Sénégal a le potentiel nécessaire pour gagner : « Nous avons une grande équipe qui sait toujours répondre dans les grands moments. Elle sait qu’en cas de victoire, la voie pour la qualification sera tracée », a-t-il déclaré avant de poursuivre : « Ce match est plus important que les deux restants. Ce samedi, les joueurs vont montrer leur envie d’aller au mondial. Je le crois et ils vont réaliser un résultat attendu par tout un peuple. C’est-à-dire renouer avec la victoire et se remettre sur les rails pour aller en Russie ».



Fanta Kagny (leral), avec Les Echos