Aliou Cissé : « Je connais la CAN, le groupe est bien et la mentalité de 2015 n’est pas la même ! »

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2017 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé va donc vivre face à la Tunisie son premier match d’une phase finale de Coupe d’Afrique des nations.



Il reste pourtant imperturbable : « Il n’y a pas d’appréhension en tant que coach sur le banc. J’ai un vécu une carrière de footballeur, je connais la CAN, le groupe est bien et la mentalité de 2015 n’est pas la même ! » Celui qui avait participé à la finale de la CAN en 2002 et au quarts de finale de la Coupe du monde la même année demande à ses joueurs d’être de « grands professionnels » pour rester dans une bonne dynamique.



Dans une poule compliquée avec trois grandes nations du football africain, sans sous-estimer le Zimbabwe, le résultat du Sénégal face à la Tunisie sera important sans être définitif. Jamais titré, le Sénégal va donc s’appuyer sur une génération talentueuse avec un sélectionneur du cru, l’un des quatre coachs africains présents au Gabon.



Par Farid Achache (RFI.FR)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook