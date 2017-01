Aliou Cissé : «Je suis satisfait des garçons»

Les changement sont normaux



C'était important de donner du temps de jeu aux garçons. Je suis satisfait aujourd'hui. Ils sont passés à l'acte même si c'était difficile. Contre une équipe qui n'avait pas envie de rentrer avec un mauvais résultat mes joueurs m'ont montré que je pouvais compter sur eux.



Des remplaçants ont ils marqué des points ?



Il y a eu de bonnes choses de la part de pas mal de garçons ce soir. J'ai l'habitude de dire que les 23 joueurs ici ont tous la capacité de démarrer un match. Une équipe c'est la concurrence. Cela va amener de la concurrence saine dans le groupe.



Long repos avant le quart de finale de samedi



On va essayer de remettre la machine en place. La plupart des joueurs ont joué et ont dépensé de l'énergie. Ce qu'on veut c'est les reposer. Mais on va reprendre le travail et ils seront présents contre le Cameroun.



Exigence de concentration contre besoin d'évasion de la part des joueurs ? La concentration fait partie du métier de footballeurs de sportif de haut niveau. A côté ils vivent bien mais ils sont motivés. Il n'y a que le travail qui peut payer. En dehors des entraînements ils se retrouvent dans les chambres, boivent du thé ensemble. Il y a la concentration c'est vrai mais le groupe vit bien.



Source : wiwsport.com