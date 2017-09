Aliou Cissé « Je suis satisfait du résultat »

«Ce match nul est un point super important pour nous. Je suis satisfait du résultat. Je suis également satisfait du rendement des joueurs et de leur mental. Les personnes qui doutaient du mental du Sénégal ont vu qu’aujourd’hui, nous sommes venus avec un gros mental et beaucoup de détermination», a déclaré le sélectionneur national et rapporté par L’Observateur.



Aliou Cissé a par ailleurs souligné que «le Sénégal a encore son mot à dire». «C’est l’équipe la plus forte mentalement et qui saura mieux voyager qui va se qualifier. Rien n’est encore joué. Sera vraiment malin celui qui saura qui de ce groupe D ira en Coupe du monde», a-t-il laissé entendre.