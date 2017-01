Aliou Cissé : "Mon seul regret, c'est..."

Comme l'ensemble des Sénégalais, l’élimination des "Lions" de la CAN 2017 au Gabon est restée en travers de la gorge du sélectionneur national Aliou Cissé. Face à la presse après cette défaite, Aliou Cissé n'a pas manqué d'exprimer toute sa déception. "Ce n'est jamais facile de perdre. Je suis déçu pour le peuple sénégalais, désolé pour le Sénégal. Je présente mes excuses à tout le pays. Je suis le premier à être malheureux. Car je crois sincèrement que l'on aurait pu aller plus loin", avoue-t-il.

"J'encourage les gosses à lever la tête. Dans le jeu, on a été meilleur que le Cameroun.



C'est une équipe qui n'était pas venue pour faire le jeu. Le bloc Camerounais a été compact. Après, les tirs au but, c'est coup du sort", souligne le coach des "Lions" de la Téranga qui dit regretter certaines phases de jeu individuel de ses poulains. "Mon seul regret, c'est que sur certaines situations, on n'a pas privilégié le collectif. On aurait pu être beaucoup plus adroit et plus appliqué sur la dernière passe, sur le dernier geste. Je me suis plains sur le nombre d'occasions ratées par l'équipe. Il faut qu'à un moment donné, certains garçons sachent que la solution passe par le collectif. Ces situations ne datent pas d’aujourd’hui . Si on avait fait, sur certaines occasions, la petite passe qu'il fallait au coéquipier, on aurait pu tuer le match", explique-t-il.



Interpellé sur son avenir à la tête de l'équipe? Aliou Cissé déclare: " Je n'ai pas trop envie de penser à mon avenir. J'ai besoin de prendre du recul, d'aller voir la famille, de me reposer et ensuite de réfléchir. On verra".