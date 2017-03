Aliou Cissé : « Nous avons 50 joueurs sur qui nous pouvons compter » L’équipe nationale de football du Sénégal, dont l’ossature est constituée par le groupe de la CAN 2017, peut en plus, compter sur un réservoir de 50 joueurs, a soutenu, jeudi, à Dakar, le sélectionneur national, Aliou Cissé.

« L’équipe nationale, c’est une porte d’entrée et une porte de sortie. Aujourd’hui, nous avons 50 joueurs sur qui nous pouvons compter », a-t-il dit lors d’un point de presse au cours duquel il a rendu publique, une liste de 26 footballeurs pour les prochains matchs amicaux du Sénégal.



Outre l’ossature du groupe ayant participé à la dernière coupe d’Afrique des nations, cette liste comprend Moussa Wagué, Adama Mbengue et Opa Nguette, convoqués en équipe nationale seniors pour la première fois.



Alfred Ndiaye, Salif Sané et Babacar Khouma Guèye reviennent également en sélection, en perspective de ces rencontres amicales contre le Nigéria, le 23 mars prochain, à Londres, et la Côte d’Ivoire, quatre jours plus tard, le 27 Mars, à Paris.



Aliou Cissé annonce par ailleurs, avoir retenu de s’appuyer sur les joueurs issus de l’équipe nationale des moins de 23 ans, vainqueur des Jeux africains en 2015 et de la Coupe du monde junior en 2015, invoquant un souci de "cohérence" lié au travail qui se fait à la base.



« C’est un groupe ouvert, tout en gardant une ossature du groupe qui était à la CAN 2017 », a expliqué le sélectionneur des "Lions", selon qui les matchs contre le Nigéria et la Côte d’Ivoire devraient permettre d’élargir davantage le groupe Sénégal.



De cette manière, le sélectionneur des "Lion"s compte « peaufiner quelques schémas tactiques et essayer de préparer » les prochaines sorties de l’équipe nationale.



« Ces deux matchs sont très intéressants, importants », en ce qu’ils pourront déterminer « le comportement des joueurs pour les échéances à venir », à savoir les éliminatoires de la CAN 2019 et Coupe du monde en juin et septembre respectivement, fait savoir coach Aliou Cissé.

