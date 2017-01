Aliou Cissé : « Sadio Mané est un don de Dieu »

Aliou Cissé, le sélectionneur national n’a pas tarit d’éloges à l’endroit du meilleur footballeur sénégalais 2016, Sadio Mané, qu’il a présenté comme ‘’un don de Dieu’’.



‘’Sadio Mané, c’est un talent pur, un don de Dieu. Mais à lui tout seul, il ne peut rien faire’’, a déclaré le sélectionneur national interrogé en conférence de presse au sujet de l’attaquant de Liverpool (élite anglaise) auteur du premier but sénégalais contre le Zimbabwe, ce jeudi.



Sur le numéro 10, Aliou Cissé est d’avis qu’il doit se libérer de la pression et jouer plus simple’’.



‘’C’est aussi à ses coéquipiers de l’aider’’, a ajouté le sélectionneur national indiquant qu’il ne peut pas porter l’équipe (du Sénégal) à lui tout seul en dépit de son talent.



‘’C’est la même chose pour Diao Keita Baldé. Ils ont tous les deux besoins de l’équipe pour mieux briller’’, a analysé le sélectionneur national relevant qu’avec certaines initiatives personnelles, ils ont tendance à mettre leur équipe en danger.



Revenant sur la rencontre proprement dite gagnée par, 2-0, Aliou Cissé qui estime avoir eu sa part dans sa progression, rappelle l’avoir fait venir en équipe nationale (olympique) en provenance du FC Metz (France) en 2012 alors que beaucoup ne le connaissaient pas.



‘’Il a beaucoup de talent mais doit encore progresser même si je ne le vois pas en meneur de jeu mais en joueur de percussion, de dribbles qui doit être plus proche de la surface adverse pour être plus utile à son équipe’’, a ajouté le sélectionneur national.



Avec ses deux buts, Sadio Mané compte le même nombre de réalisations que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l’Algérien Riyad Mahrez.



Mais contrairement aux deux autres, l’attaquant de Liverpool est déjà qualifié en quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Source : Aps