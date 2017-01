Aliou Cissé: « Seul un fils du pays peut construire son pays »

Ancien capitaine du Sénégal devenu sélectionneur, Aliou Cissé (40 ans) règle le débat entre sélectionneur local et étranger en faisant référence à un proverbe. Pour lui, qui a fait la majeure partie de sa carrière de joueur en Europe, « seul un fils du pays peut construire son pays », explique-t-il dans un entretien à l’AFP et repris en extrait par Leral.net.



Pour Aliou Cissé le fait de reprendre le flambeau en tant que sélectionneur lui est tout simplement motivé par la volonté de transmettre à ses petits frères, une expérience du football.



« Il y a deux choix pour les anciens internationaux: celui de mourir avec sa connaissance, ou de venir transmettre à ses petits frères ce dont on a vécu. Et j’ai fait ce dernier choix quand le Sénégal m’en a donné l’opportunité. Je suis heureux de le faire. Un proverbe dit chez nous que seul un fils du pays peut construire son propre pays. Et ça je le crois. Je crois qu’un fils d’un autre pays ne viendra jamais construire le pays d’un autre. Nous faisons partir des fils de ce pays. Nous aimons notre pays et si nous voulons à un moment donné, contribuer au développement de ce pays, je ne peux pas le faire dans d’autres secteurs, je ne peux le faire que dans ce domaine que je connais : le football. Et je n’ai pas hésité une seule fois pour ça. »