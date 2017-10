Aliou Cissé (coach) : « Nous allons vers un match très difficile». Après avoir dévoilé ce mercredi au siège de la FSF, une liste de 25 joueurs devant affronter l’Afrique du sud les 10 et le 14 novembre prochains, le coach du Sénégal Aliou Cissé, est conscient que « ce sera deux matchs très difficiles ».

Le Sénégal a besoin de 2 points pour assurer son ticket pour le mondial Russie 2018. Tandis que, l’Afrique du Sud est condamné à gagner les deux face-à-face. Fort de dela, le sélectionneur de déclarer : "les deux matchs seront des matchs difficiles. Nous gardons notre football. On va aller en Afrique du Sud pour jouer avec notre niveau de jeu, sans avoir d'arrière-pensée. L’heure n’est pas au calcul. Il faut jouer match après match. Et on verra la suite… certainement, nous allons vers un match très difficile".



M. Cissé souligne : "rien n’est encore joué dans ce groupe. C’est un groupe très disputé. Tout peut se passer. Alors pensons à jouer et rien d’autre".







Thierno Malick Ndiaye

