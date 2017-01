Aliou Cissé coach des Lions du Sénégal : « Les dieux du football n’étaient pas avec nous »

Avec le visage triste et fermé, le sélectionneur national du Sénégal a affirmé à la fin du match, au micro de Canal+, que les dieux du football n’étaient pas avec ses joueurs battus aux tirs au but (0-0, tab 4-5) par le Cameroun, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017.



« Les tirs au but, c’est un coup du sort. On a joué, beaucoup donné, mais c’est ça le sport », a expliqué Aliou Cissé. Et d’ajouter: « Il y a de quoi avoir espoir sur l’avenir parce que les joueurs ont montré d’énormes choses lors des matchs », a-t-il soutenu.



En revanche, Cissé regrette les nombreuses occasions manquées par ses hommes.