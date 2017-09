Aliou Cissé, coach des "Lions" du football : « Mbaye Niang m’a appelé pour me dire qu’il est prêt et j’ai fait appel à lui » La cloche a sonné pour l’ancien Milanais, actuel joueur de Torino (Italie), Mbaye Hamady Niang, tant voulu par le Sénégal, a finalement accepté de rejoindre l’équipe nationale. Convaincu par Aliou Cissé, le coach des "lions" chante les louanges de ce joueur Franco-Sénégalais. Pour lui, Mbaye est capable de marquer des buts, il peut jouer partout.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse ce mercredi, le sélectionneur de l’équipe national du Sénégal a fait appel à Mbaye Niang, pour sauver les meubles. Selon lui, "Mbaye Niang est un jeune capable de marquer des buts. Il peut joueur partout sur le terrain. Il peut apporter beaucoup de choses à l’équipe. Je n’ai aucun doute pour lui".



Le sélectionneur de l’équipe national du Sénégal, Aliou Cissé explique : « tout ce que les gens disent sur Mbaye Niang, ne me dérange pas. C’est un Sénégalais, il mérite de porter le maillot du Sénégal ».



Il ajoute : « c’est un garçon talentueux que je suis depuis 2012. Une fois que j’ai pris les rênes de l’équipe nationale en 2015, j’ai parlé avec lui. Mbaye avait répondu, je ne suis pas encore prêt. Maintenant, il m’a appelé pour me dire qu’il est prêt. On va l’accueillir et le mettre dans de bonnes conditions ».



Le coach du Sénégal qui a tout fait pour convaincre Mbaye Niang a gagné des points, pour avoir décrché une bonne pioche d’attaquant.



Détesté ou pas par les Sénégalais, Mbaye Niang sera accueilli et intégré comme il se doit dans l’équipe nationale qui manque d’un serial buteur, d'un véritable tueur dans la surface adverse.





Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook