Aliou Cissé, coach des "Lions" du sénégal : « j’ai des idées et j’ai envie de les mettre en pratique» Le sélectionneur de l’équipe national de football a apporté des explications sur la question d’ouvrir le staff pour les autres, de ne pas fermer les portes. Il soutient qu’il n’a pas fermé ses portes, il est disponible.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Il s’est prononcé ce mercredi au siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF) lors d’une conférence de presse pour la publication d’une liste de 26 joueurs devant affronter le Cap Vert à Praia. C’est un match comptant pour les éliminatoires du mondial Russie 2018.



Le sélectionneur des "Lions" du Sénégal, Aliou Cissé a réagi sur la question de renforcer le staff technique. Il dit : « J’ai un staff, je suis content et fier du travail qu’il donne et des résultats. Quand on fait 31 matchs et qu’on n'en perd que deux, cela veut dire que nous travaillons bien. Quand on marque une trentaine de buts et on encaisse 11, on ne peut pas dire que le staff ne fait pas son travail ».



« Si on veut renforcer le staff, cela n’émane pas de moi. Je suis l’entraîneur, j’ai des idées. Et j’ai envie les mettre en pratique. En tout cas, ma porte n’est pas fermé », a souligné l’entraîneur de l’équipe nationale.



« L’équipe nationale, c’est une affaire nationale. C’est ouvert à tout le monde. Je suis quelqu’un d’ouvert et je n’ai jamais empêché quelqu’un de parler de l’équipe nationale », a-t-il ajouté.



Thierno Malick Ndiaye

