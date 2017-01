Aliou Cissé interpelle la CAF: «Une semaine à 10 jours, c'est peu pour préparer une CAN»

Ce niveau, pour Aliou Cissé, «il faut que notre confédération (CAF) arrive à imposer sa façon de faire » parce que, marque-t-il : « Quand on prépare une CAN (Coupe d’Afrique des Nations), une compétition de ce niveau-là, ç’aurait été bien, d’avoir au minimum quinze (15) jours de préparation ».



« On a peut-être une semaine à dix (10) jours », regrette par ailleurs l’ancien international sénégalais de la génération dorée de 2002.



En droite ligne du rendez-vous continental, les « Lions » ont entamé la préparation hier. Quatorze (14) joueurs ont participé au premier galop d’entraînement ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor.



Le reste de la troupe attendu à Dakar, l’équipe nationale A de football du Sénégal recevra le drapeau national ce 4 janvier des mains du président de la République avant de s’envoler pour le Congo pour y continuer leur préparation.



Dans la poule B avec l’Algérie et le Zimbabwe, les « Lions » entreront en lice ce 15 janvier face à la Tunisie.



