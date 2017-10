Aliou Cissé invite Diao Baldé à comprendre les valeurs d’une équipe nationale

Lors du match à Praia contre le Cap-Vert, il y a eu un petit incident à la sortie de Baldé Keïta. L'attaquant des "Lions" n'a pas apprécié son remplacement par Opa Nguette et il a voulu bouder pour aller aux vestiaires. C'est Alfred Ndiaye qui a joué aux pompiers, en l'obligeant à rester sur le banc.



Aujourd’hui, lors de la publication des 25 joueurs devant faire face à l'Afrique du Sud, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé s’est revenu sur cette affaire. Il explique cela par la jeunesse de Baldé qui est un joueur à aider pour mieux "comprendre les valeurs d'une équipe nationale".



Il dit en ces termes : "Diao doit comprendre qu’une équipe de foot n’est pas seulement les 11 de départs mais plutôt les 24 ou 25 sélectionnés qui sont capables de rentrer et de sortir. On va aujourd’hui l’aider à progresser, à comprendre les valeurs d’une équipe nationale et surtout, les attitudes à ne pas aussi avoir en équipe nationale".



« Il est un jeune joueur de 21ans, à son âge c’est notre rôle de l’aider en tant que technicien, le reste on gérera ça en interne », explique Aliou Cissé.



Thierno Malick Ndiaye