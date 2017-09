Aliou Cissé : « le ministre des sports est juste sur sa position mais … »

Le sélectionneur national Aliou Cissé a fait savoir que le ministre des Sports Matar Ba, est juste sur sa position. Aliou n’est pas du tout content parce que dit-il « j’aimerais qu’il soit avec nous. On a besoin de la solidarité. On veut tous aller à la coupe du monde. Ce n’est pas par la pression qu’on va gagner ou pas ».



Pour rappel, le ministre des Sports Matar Ba avait dit tout en s’adressant indirectement à Cissé : « le Sénégal n’a pas le droit de rater la coupe du monde ».



L’entraîneur de l’équipe national du Sénégal semble être sous la pression. Mais lui, il ne veut pas qu’on parle de la pression pour lui. Mais, néanmoins, il reconnaît qu’il n’existe pas un match facile en équipe nationale. Il dit : « j’ai la philosophie de vivre au jour le jour. Il n y a pas de match facile. Mais on va se préparer tranquillement. J’ai un bon état d’esprit. J’ai énormément de confiance. Je connais mes joueurs ».







Thierno Malick Ndiaye