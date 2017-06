Aliou Cissé s'échauffe avec dix "Lions"

Presque le temps d'un match de foot (1h 25mn). C'est la durée du galop d'hier de l'équipe nationale de football du Sénégal, après son nul (0-0) face aux "Cranes" de l'Ouganda. Une bonne partie de l'équipe n'a pas foulé le gazon de l'Institut Diambars de Saly.



Seuls dix "Lions" se sont entraînés avec le coach et le reste du staff: les quatre gardiens de but (Clément Diop, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye), plus les joueurs qui n'ont pas joué tout le match de lundi face à l'Ouganda (Lamine Gassama, Arial Mendy, Mame Biram Diouf, Zargo Touré, Opa Nguette, Henry Saivet).



Après l'échauffement pour réveiller leurs muscles, les "Lions" ont joué avec leur coach Aliou Cissé dans un demi-terrain. Sous l’œil attentif d'Oumar Daf, ils ont livré un match très serré, entre-deux. Ils ont terminé avec un moment de recueillement et de prière, avant de rejoindre leur bus.



Enquête