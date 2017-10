Aliou Cissé se félicite de la belle réaction de ses joueurs contre le Cap-Vert L’équipe du Sénégal a eu des difficultés mais a su bien réagir notamment en deuxième période et mérite les trois points de la victoire ce samedi contre celle du Cap Vert, a déclaré Aliou Cissé, le sélectionneur national en conférence de presse.

Cité par l’agence officielle, Inforpress, le technicien sénégalais a reconnu que ‘’la première période a été difficile en raison du vent qui a empêché notre équipe de développer son football, sans oublier qu’on avait en face le Cap-Vert, qui est une très bonne équipe’’.



Grâce notamment à leur gardien de but Khadim Ndiaye, les Lions ont mis en échec les Requins Bleus, avant de marquer par l’intermédiaire de Diafra Sakho et de Cheikh Ndoye dans les 10 dernières minutes de la partie les deux buts de la victoire samedi lors de son match comptant pour la 5-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Avec ce succès, le Sénégal occupe la première place du groupe avec 8 points (+4), deux de plus que ses suivants immédiats, le Burkina Faso et le Cap Vert.

Aliou Cissé s’est félicité de ce succès, remerciant les joueurs et les supporters sénégalais qui ont fait le déplacement à l’Estadio Nacional de Praia.



Dans le groupe D, au contraire du Burkina Faso et du Cap Vert à qui, il ne reste qu’un seul match à jouer, le Sénégal et l’Afrique du Sud auront deux matchs à jouer avec la décision de la Fifa de reprogrammer la rencontre entre les deux équipes de novembre dernier.



L’instance dirigeante du football international était arrivée à cette décision après avoir constaté que le résultat de la rencontre ‘’avait été manipulé’’ par l’arbitre de la rencontre.

Ce dernier a été suspendu à vie de toutes activités liées au football. Le match Afrique du Sud-Sénégal est prévu le 10 novembre à Polokwane tandis que le retour aura lieu le 14 novembre à Dakar.

