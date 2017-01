Aliou Cissé, sélectionneur des "Lions ": "je ne suis pas revanchard"

"Dans ma vie, je ne suis pas rancunier. Je prends les choses très à la légère, c'est un match de football, il n'y a rien de personnel. 2002, c'est passé aujourd'hui", estime Aliou Cissé, qui soutient que c'est un nouvelle génération qui va représenter le Sénégal dans ce match.



Pour Aliou Cissé, le match ne va pas se jouer dans un esprit de guerre ou de revanche, "ça reste un match de football, un quart de finale palpitant que toute l'Afrique du football attend, espérons que le spectacle sera au rendez-vous".



Pour lui, le match de la finale de la CAN 2002 appartient au passé. "J'ai eu le temps de pleurer, de me réveiller, beaucoup de choses se sont passées, c'est un autre contexte. Cela n'a absolument rien à voir. On oublié ce match depuis longtemps, c'est à eux d'écrire leur histoire. Ils ont beaucoup de respect pour nous mais leur objectif, c'est de faire mieux, c'est ce qu'on leur souhaite", ajoute le coach des "Lions", Aliou Cissé.



source; la tribune