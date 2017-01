Aliou Cissé sélectionneur national : « faire tout pour être à la hauteur de la CAN » Aliou Cissé s’est dit très motivé après le discours du Président Macky Sall. Il dit croire qu’avec ce message aussi fort, il n’a plus besoin de motiver les joueurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Il ajoute que, « que Macky Sall a su le faire comme un vrai manager, comme un chef d’Etat, comme un entraîneur, comme un capitaine. Chaque joueur a besoin de ce message de son peuple, de son président. Ce message va davantage galvaniser les joueurs de l’équipe nationale ».



En effet, le coach a reçu à trois reprises le drapeau des mains du Président Wade en 2002, en 2004 et en 2006. « J’ai eu l’occasion de venir chercher ce drapeau deux ou trois fois. Aujourd’hui, c’est Cheikhou Kouyaté qui a cet honneur », a rappelé Aliou Cissé qui affirme qu’ils feront tout pour être à la hauteur.



Source L'AS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook