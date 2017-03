Aliou Cissé sur la retraite de Momo Diamé:« c’est un joueur qui a énormément servi la nation »

« C’est un garçon qui a fait un choix, d’arrêter parce qu’il a estimé que c’était, pour lui, le moment d’arrêter même si j’ai essayé de le persuader de ne pas partir. C’est un jeune joueur qui a énormément servi la nation. Un garçon exemplaire. Dommage, aujourd’hui, je ne peux pas le pousser à revenir sur sa décision.





J’ai tout fait, j’ai l’impression que c’était ferme, c’était déjà réfléchi. Et je crois qu’il a eu l’honnêteté de dire que c’était le moment d’arrêter tant qu’il ne le sentait pas.





Donc, nous lui souhaitons bonne chance et lui rendons vraiment hommage pour tout ce qu’il a fait pour la nation et l’équipe nationale ».