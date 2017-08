Aliou Sall : « Je suis éliminé de tout Gouvernement et que personne ne compte sur moi pour revendiquer un poste ministériel » Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 13:58 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse,hier, le maire de la ville de Guédiawaye a magnifié leur victoire avant d’attaquer Malick Gakou qu’il taxe de fraudeur.

A la question de savoir si aujourd’hui Guédiawaye devrait avoir un ministre plein au vu des scores obtenus, Aliou Sall rappelle que « le rôle d’un leader, ce n’est pas de réclamer des postes ou de se mettre dans des postures de revendication. Notre rôle, c’est de faire le boulot qu’on nous demande et de rendre compte. Je ne suis pas preneur d’un poste ministériel. Je suis éliminé de tout Gouvernement et que personne ne compte sur moi pour poser cela comme revendication. Parce que je pense que le Président a beaucoup fait pour Guédiawaye », souligne-t-il. Poursuivant sur la lancée, il renchérit: « Notre rôle, c’est de faire en sorte qu’on dépasse les 45% et d’atteindre les 55% à l’élection présidentielle. En ce moment, je serais l’avocat de Guédiawaye pour réclamer des postes. »

Aliou Diouf (Libération)

