Aliou Sall, coach du Roc des Parcelles Assainies: « Physiquement, Modou Lô est plus prêt »

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

L’entraîneur de Modou Lô affiche confiance et sérénité. Aliou Dionne estime que le Roc des Parcelles est plus fort que Lac 2. «L’approche du combat, on travaille la rapidité et la souplesse. A ce niveau, on réduit le temps d’entraînement parce que le combat est proche. Là, nous sommes dans une phase technico-tactique. Par rapport à l’état physique, Modou Lô affiche une meilleure forme que lors de son combat contre Gris Bordeaux. Physiquement, il est plus prêt à 90% que Lac 2 ».



Quid des techniciens que le puncheur du Walo s’est offerts pour sa préparation ? « Lac 2 est fort mais Modou a la puissance. Le fait que notre adversaire travaille avec des experts de judo ne nous ébranle pas. J’ai fait la lutte gréco-romaine. Je suis allé en Europe pour pratiquer avant d’enseigner cette lutte. Je suis un expert dans ce domaine.



Lac 2 peut collaborer avec n’importe qui. Modou Lo est outillé techniquement et physiquement sans oublier la tactique pour remporter ce combat. Si Lac attend, on sait ce qu’on fera. En ce moment, on ne peut pas dévoiler notre stratégie », explique M. Dionne dans le quotidien Sunu Lamb.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook