Aliou Sall et Moustapha Cissé Lô ont failli en venir aux mains Le nouveau boss de la Caisse des dépôts et des consignations, Aliou Sall et Moustapha Cissé Lô ont failli en venir aux mains hier.

Le journal Direct Infos qui rapporte l’incident raconte que lors de la passation de service au ministère de l’Intérieur, le Président du Parlement de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tristement distingué.

Le canard souligne qu’en le saluant, le maire de Guédiawaye a dit au vice-président : « bonjour, mon ex-grand frère ».



Suffisant pour irriter Moustapha Cissé Lô qui est monté sur ses grands chevaux pour se défouler sur le petit-frère du président Macky Sall en des termes peu recommandables.

Mais, pour ne pas envenimer la situation et surtout pour mettre à l’aise les convives, Aliou Sall, a choisi de l’ignorer « royalement ».



C’est dire que la guerre fratricide a de beaux jours au sein de l’Alliance pour la République (APR). Le week-end dernier, Yakham Mbaye a réglé publiquement ses comptes avec Abdoul Mbow Maodo Malick Mbaye, entre autres membres de la mouvance présidentielle.



