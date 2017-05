Aliou Sall, maire de Guédiawaye : "Si Malick Gakou fait le fou, je vais..."

Aliou Sall ne compte pas laisser le terrain libre à l'opposition dans le département de Guédiawaye. Même s'il a renoncé à être investi sur une liste, il compte s'investir dans la campagne pour barrer la route au leader du grand parti, Malick Gakou, qui vient d'être investi par 21 partis et mouvements pour diriger la liste de l'opposition.

"J’ai entendu dire que Malick Gackou est le coordonnateur de l’opposition à Guédiawaye. Je lui ai dit : puisque tu représentes à Guédiawaye l’opposition, je vais être candidat et il a pris la clef des champs. Quand il a entendu des rumeurs que j’ai retiré ma candidature, il est revenu », a déclaré Aliou Sall, samedi, lors d’un meeting organisé par Aida Diop, la coordonnatrice du mouvement Yessal de Golf Sud.



Et l'édile de Guédiawaye de poursuivre : "Dites-lui que ma décision est en suspension. S’il fait le fou, je vais revenir sur cette décision. Je suis sûr que s’il pouvait payer des milliards pour que je ne sois pas tête de liste, il allait le faire".



Le frère du président Sall, se dit convaincu que même les petits champions de lutte de son écurie ne sont pas l'égal de Malick Gakou. " S'il maintient sa candidature, il sera laminé dans ce département", prédit Aliou Sall.



