Aliou Sall, nouveau patron de la Caisse des Dépôts et Consignations !

Une vague de nomination a été opérée ce lundi, par le Président Macky Sall au tout premier Conseil des ministres du nouveau Gouvernement de Boun Abdallah Dione II. Mais une nomination risque, dans les prochains jours, de faire couler beaucoup d’encre et de salive.



Le Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc), Thierno Niane, qui aurait marqué de son empreinte indélébile la Cdc, avec à la clé une litanie d’innovations, dans la perspective de fructifier les biens de ladite institution, vient de quitter ses fonctions. Et c’est le Président de la République, qui a mis fin à ses fonctions, en remplacement de son frère Aliou Sall.



En effet, selon le communiqué du Conseil des ministres parvenu à la Rédaction de Leral.net, le mentionné Aliou Sall est officialisé Directeur général de la Cdc.



Une nomination, pour laquelle certains étaient loin de penser au frangin du Chef de l’Etat. Mais c’est la Rfm dans sa livraison du soir, qui a confirmé que c’est bien Aliou Sall, le maire de Guédiawaye qui vient d’être nommé comme nouveau Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.



